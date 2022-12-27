«النقد الفني» يقدم «قصة حديقة الحيوان» ضمن مهرجان قسم المسرح بآداب الإسكندرية

قدم المعهد العالي للنقد الفني بالإسكندرية، مساء السبت العرض المسرحي "قصة حديقة الحيوان" على خشبة المسرح الكبير بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية ضمن فعاليات مهرجان قسم المسرح للأقسام والمعاهد المتخصصة دورة الفنان صبري فواز.

عرض "قصة حديقة الحيوان" مأخوذ عن مسرحية تحمل نفس الاسم للكاتب الأمريكي إدوارد البي، تستكشف موضوعات العزلة والوحدة وسوء التواصل، وتحكي في فصل واحد عن شاب منعزل يسعى بشدة إلى التفاعل مع الآخرين.

والعرض من تمثيل مصطفى النجار، محمد رمضان، تدقيق لغوي سارة محمد، ديكور محمد البرشومي، لوحات ورسومات مريم أحمد، تصميم وتنفيذ الإضاءة مصطفي كرم، الإعداد والتنفيذ الموسيقي أحمد أمين، تصميم بوستر اسلام عبدالجواد، دراماتورج محمد السيد، ومن إخراج محمد رمضان.

تجدر الإشارة إلى أن مهرجان قسم المسرح مهرجان متخصص يشارك فيه معاهد وأقسام المسرح بالجامعات المصرية بهدف منح فرص للطلبة لممارسة المسرح، والربط بين الدراسات النظرية وتطبيقاتها العملية، ووضع أسس أكاديمية لتقديم عروض مسرحية محترفة، ويقدم المهرجان على مدى 6 أيام متتالية عروضا مسرحية وندوات تطبيقية وورشا فنية في جميع عناصر العرض المسرحي بمشاركة نخبة من الفنانين والمتخصصين.