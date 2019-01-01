 الألماني ويلبروك يحقق ذهبية سباق 10 كيلومترات ببطولة العالم للسباحة - بوابة الشروق
الأحد 16 يوليه 2023 11:17 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يحسم القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك؟


النتـائـج تصويت

الألماني ويلبروك يحقق ذهبية سباق 10 كيلومترات ببطولة العالم للسباحة

د ب أ
نشر في: الأحد 16 يوليه 2023 - 11:03 ص | آخر تحديث: الأحد 16 يوليه 2023 - 11:03 ص

توج الألماني فلوريان ويلبروك بالميدالية الذهبية لسباق 10 كيلومترات في المياه المفتوحة ضمن بطولة العالم للسباحة في اليابان اليوم الأحد، ليمنح بلاده ثاني ميدالية ذهبية في هذه المسابقة، عقب فوز مواطنته ليوني بيك بذهبية فئة السيدات أمس السبت.

وسجل ويلبروك البالغ من العمر 25 عاما ، ساعة واحدة و50 دقيقة و3ر40 ثانية خلال السباق الذي امتد لعشرة كيلومترات، ليحصد خامس ميدالية ذهبية له في مسيرته ببطولات العالم.

ومنح ويلبروك بداية مثالية للفريق الألماني في بطولة العالم بعد فوز بيك بذهبية فئة السيدات، كما فاز مواطنه أوليفر كليميت بالميدالية البرونزية لفئة الرجال في الوقت الذي أحرز فيه المجري كريستوف راسوفسكي الميدالية الفضية.

وضمن ويلبروك وبيك وكليميت التأهل لأولمبياد باريس 2024، بعد أن وضعت بيك وويلبروك التأهل لدورة الألعاب الأولمبية كهدف أساسي لهما قبل انطلاق بطولة العالم للسباحة.

وقد تمنح هذه الذهبية دفعة قوية لويلبروك على أمل تكرار نفس إنجازه في النسخة الماضية من بطولة العالم في بودابست عام 2022،  عندما أحرز خمس ميداليات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك