الألماني ويلبروك يحقق ذهبية سباق 10 كيلومترات ببطولة العالم للسباحة

توج الألماني فلوريان ويلبروك بالميدالية الذهبية لسباق 10 كيلومترات في المياه المفتوحة ضمن بطولة العالم للسباحة في اليابان اليوم الأحد، ليمنح بلاده ثاني ميدالية ذهبية في هذه المسابقة، عقب فوز مواطنته ليوني بيك بذهبية فئة السيدات أمس السبت.

وسجل ويلبروك البالغ من العمر 25 عاما ، ساعة واحدة و50 دقيقة و3ر40 ثانية خلال السباق الذي امتد لعشرة كيلومترات، ليحصد خامس ميدالية ذهبية له في مسيرته ببطولات العالم.

ومنح ويلبروك بداية مثالية للفريق الألماني في بطولة العالم بعد فوز بيك بذهبية فئة السيدات، كما فاز مواطنه أوليفر كليميت بالميدالية البرونزية لفئة الرجال في الوقت الذي أحرز فيه المجري كريستوف راسوفسكي الميدالية الفضية.

وضمن ويلبروك وبيك وكليميت التأهل لأولمبياد باريس 2024، بعد أن وضعت بيك وويلبروك التأهل لدورة الألعاب الأولمبية كهدف أساسي لهما قبل انطلاق بطولة العالم للسباحة.

وقد تمنح هذه الذهبية دفعة قوية لويلبروك على أمل تكرار نفس إنجازه في النسخة الماضية من بطولة العالم في بودابست عام 2022، عندما أحرز خمس ميداليات.