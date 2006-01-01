أعلن بهاء شوقي، مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، عن التجهيز لانطلاق دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة بالمحافظة، وذلك بمشاركة 24 مركز شباب على مستوى مراكز المحافظة الإدارية الخمس.

وقال، إنه تم إجراء القرعة العلنية لدوري مراكز الشباب بنسخته العاشرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، بمقر مركز التنمية الشبابية بالخارجة، لتحديد جداول المباريات للفرق المشاركة.

وأشار إلى تقديم كل الدعم إلى مراكز الشباب المشاركة في دوري مراكز الشباب في نسختة العاشرة ونشر السلوكيات الإيجابية بين المراكز المشاركة، وروح المنافسة الإيجابية لظهور الدوري بالشكل الإيجابي، وتحقيق مراكز متقدمة في ظل أن العام الماضي حصل مركز التنمية الشبابية بالخارجة على المركز الأول على مستوى الجمهورية، بعد الصعود وتحقيق الفوز في جميع المباريات وصولاً للنهائي.

وأوضح شوقي، أنه لأول مرة سيتم تشكيل منتخب يمثل المحافظة في تصفيات الجمهورية بعد الانتهاء من الدوري على مستوى المحافظة، وسيتم تشكيل المنتخب من اللاعبين المشاركين بالنسخة العاشرة 2023-2024، وذلك بدعم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وفي سياق متصل، أعلن شوقي، عن استمرار تصفيات دوري الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية بقطاع الداخلة للمجموعة الثانية والخامسة والسادسة، وذلك في إطار فعاليات الدوري الذي يشارك به 64 فريقا على مستوى المحافظة في خماسي القدم، و45 لاعبا و30 لاعبة في تنس الطاولة للمرحلة السنية من مواليد 2006 - 2010، وتستمر فعاليات الدوري حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، وسيتم تصعيد الأول والثاني في كل لعبة للمشاركة في اللقاء الختامي على مستوى الجمهورية.