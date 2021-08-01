 الياباني أودا يتوج ببطولة ويمبلدون على الكراسي المتحركة - بوابة الشروق
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الياباني أودا يتوج ببطولة ويمبلدون على الكراسي المتحركة

د ب أ
نشر في: الأحد 16 يوليه 2023 - 5:00 م | آخر تحديث: الأحد 16 يوليه 2023 - 5:00 م

لم يتمكن البريطاني ألفي هيويت من تحقيق لقبه الأول في بطولة إنجلترا المفتوحة للتنس (ويمبلدون) على الكراسي المتحركة، عقب خسارته أمام الياباني توكيتو أودا، الذي توج باللقب، اليوم الأحد.

وتوج أودا /17 عاما/ باللقب هذا العام، بعد فوزه في المباراة النهائية على هيويت، الذي خسر النهائي الثاني له على التوالي في البطولة المقامة على الملاعب العشبية، بنتيجة 6 / 4 و6 / 2.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، تصريحات هيويت، الذي فاز بلقب الزوجي في المسابقة أمس السبت، برفقة الاسكتلندي جوردون ريد.

وقال هيويت /25 عاما/ عقب المباراة: "من الواضح أنه كان أسبوعا رائعا. أشعر حقا أن التنس على الكراسي المتحركة يتم وضعه على الخريطة هنا في ويمبلدون".

وأضاف "أشكر اللجنة المنظمة للبطولة التي منحتنا فرصة لعب التنس على الكراسي المتحركة وإبراز قدراتنا في ملاعب ويمبلدون".

واختتم هيويت تصريحاته قائلا "لم تمض الأمور مثلما كنت أخطط لها لكنني سأكون أكثر تحمسا العام المقبل".


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