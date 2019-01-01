قائمة مختبر استثمار القطاع الخاص بالبنك الدولي تخلو من أي مسئول عربي أو إفريقي

خلت قائمة أعضاء مختبر استثمار القطاع الخاص، التابع للبنك الدولي، من أي مسئول عربي أو إفريقي.

ويبدأ المختبر الذي أعلنه البنك الدولي الشهر الماضي، العمل في الأسابيع المقبلة، ويخصص لوضع حلول للتصدي للمعوقات أمام استثمار القطاع الخاص في الأسواق الصاعدة.

وأعلن البنك الدولي قبل أيام، عن تسمية 15 من الرؤساء التنفيذيين ورؤساء مجالس الإدارة الذين سيشكلون أعضاء مختبر استثمار القطاع الخاص، واستناداً إلى الخبرات التي يتمتع بها هؤلاء الأعضاء الـ15، الذين يشكلون العضوية الأساسية للمختبر، منهم قيادات من "أكسا، وبلاك روك، وبنك إتش إس بي سي، وماكواري، ومجموعة ميتسوبيشي يو إف جي المالية، وناينتي وان، وبيمكو، ومجموعة بينغ آن، ورويال فيليبس، وبنك ستاندرد، وستاندرد تشارترد، ومبادرة الطاقة المستدامة للجميع، وتاتا صنز، وتيماسيك، ومجموعة ثري كيرنز، سيبني المختبر على العمل الحالي للبنك الدولي للتغلب على العقبات القائمة ووضع حلول تدعم استثمارات القطاع الخاص في الأسواق الصاعدة.

وضمت قيادات المختبر ورؤساؤه المشاركون "أجاي بانغا، رئيس البنك الدولي، شريتي فاديرا، رئيس شركة برويدنشيال بي إل سي، مارك كارني، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل والتمويل المناخي والرئيس المشارك لتحالف غلاسكو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري".

وشملت قائمة الأعضاء المؤسسين "توماس بوبيرل، الرئيس التنفيذي لشركة أكسا، لاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، نويل كوين، الرئيس التنفيذي لمجموعة أيتش إس بي سي هولدنجز بي إل سي، شمارا ويكرامانياكي، الرئيس التنفيذي لشركة ماكواري، هيرونوري كاميزاوا، الرئيس التنفيذي لمجموعة ميتسوبيشي يو إف جي المالية، هندريك دو تويت، الرئيس التنفيذي لشركة ناينتي وان، جيسيكا تان، الرئيس التنفيذي المشارك لمجموعة بينغ آن، فيكي سجبسما، رئيس مجلس إدارة شركة رويال فيليبس، والرئيس المشارك للمركز العالمي للتكيف المناخي، سِم تشابالالا، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد، بيل وينترز، الرئيس التنفيذي لمجموعة ستاندرد تشارترد، داميلولا أوغونبي، الرئيس التنفيذي لمبادرة الطاقة المستدامة للجميع، ناتاراجان شاندراسيكاران، رئيس مجلس إدارة شركة تاتا صنز، ديلهان بيلاي ساندراسيغارا، المدير التنفيذي والمسئول التنفيذي الأول لشركة تماسيك، مارك غالوغلي، الشريك المؤسس والمدير العام لمجموعة ثري كيرنز".