دراسة: ارتفاع أسعار الفائدة العام الماضي أدى إلى ارتفاع أرباح البنوك الأوروبية

بينت دراسة، صدرت اليوم الأحد، أن الارتفاع السريع في أسعار الفائدة العام الماضي، أدى إلى ارتفاع أرباح البنوك الأوروبية.

ووجد تحليل للقطاع المصرفي من قبل شركة "آند ستراتيجي" للاستشارات الإدارية، في ميونخ أن النتائج التشغيلية لبنوك التجزئة في 11 دولة أوروبية، زادت بمتوسط 18%، في عام 2022 وزادت المبيعات بواقع 8%.

وربحت البنوك السويسرية أكبر قدر من الأموال - كما هو في عام 2021- بأرباح قدرها 426 يورو(478 دولارا) لكل عميل، واحتلت المؤسسات المالية النمساوية المركز الخامس، بقيمة 292 يورو.

واحتلت البنوك الألمانية المركز التاسع، بقيمة 201 يورو، وبالتالي كانت من بين البنوك الثلاثة الأخيرة.

كما أجرت شركة الاستشارات مقارنة مع بنوك التجزئة، في الولايات المتحدة واستراليا، أظهرت أن الشركات الأوروبية نمت بشكل أسرع وحققت أرباحا أعلى لكل عميل في المتوسط.

يذكر أنه في السنوات التي أعقبت الأزمة المالية العالمية (2008-2009)، كانت البنوك الأمريكية لا تزال تعتبر الأكثر قدرة على المنافسة على الصعيد الدولي.