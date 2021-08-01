نتنياهو يقصي ناشطا من حزبه الليكود بعد سخريته من الهولوكوست

أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بإقصاء ناشط ينتمي إلى حزبه "حزب الليكود" سخر من المحرقة النازية "الهولوكوست" بينما كان يهاجم متظاهرين مناهضين للحكومة، في تصريحات توحي بوجود توتر عرقي وراء أزمة دستورية.



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي الناشط ايتسيك زرقا وهو يسب المتظاهرين ويبصق عليهم عند تقاطع طرق قرب بلدة بيسان، بحسب وكالة "رويترز".



وشوهد زرقا وهو يصيح قائلا: "ليس من قبيل الصدفة أن 6 ملايين قتلوا. فخور لأن ستة ملايين منكم (اليهود الأشكناز) حُرقوا!".



وقال نتنياهو في بيان حول إقصاء زرقا، وهو شخصية بارزة منذ سنوات في فعاليات حزب الليكود الانتخابية: "لن نتسامح مع مثل هذا السلوك المشين في حركة الليكود".



وذكرت "رويترز" أنه بتصويره اليهود الذين قتلوا في الإبادة الجماعية النازية، ومعظمهم أوروبيون، كأعداء، بدا أن زرقا يميز بينهم وبين اليهود الشرقيين (السفارديم) الذين يمثلون عادة نواة في دعم حزب الليكود.



ووصف بعض أعضاء الائتلاف اليميني القومي بزعامة نتنياهو دفع رئيس الوزراء لإجراء تعديلات في النظام القضائي بأنه تصحيح للتجاوز النخبوي من قبل الأشكناز الذين هيمنوا على الجيل المؤسس لإسرائيل.



ويشكو السفارديم، الذين يشكلون زهاء نصف الأغلبية اليهودية في إسرائيل وهو رقم يصعب تحديده بسبب الزواج المختلط واسع النطاق مع الأشكناز، في بعض الأحيان من التمييز والخلل الاجتماعي والاقتصادي.



ويقضي القانون الإسرائيلي بمعاقبة من ينكر المحرقة أو يشكك في حجمها أو يحتفي بها بالسجن خمس سنوات.



في المقابل، قال زرقا في بيان تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن تصريحاته "أُخرجت من سياقها"، واصفا نفسه بأنه حفيد أحد الناجين من المحرقة.



ويجادل منتقدو التعديلات المقترحة في النظام القضائي بأن نتنياهو يسعى للحد من استقلال المحكمة حتى في الوقت الذي يدفع فيه ببراءته في محاكمة فساد طويلة الأمد.