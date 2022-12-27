قال محمد صديق المدرب العام لنادي إنبي، إن الموسم كان شاقا للغاية على الفريق، خاصةً مع وضعية الفريق الصعبة حتى الجولات الأخيرة من الدوري.

وتابع صديق في تصريحات تليفزيونية: "الهدف كان هو البقاء في الدوري المصري، وحاولنا العمل على ما تركته الأجهزة السابقة".

وأضاف: "حاولنا تقليل الأعمار السنية وهذا نجحنا فيه ولا يوجد سوى لاعبين معدودة بلغوا الكبر، أبرزهم أحمد العجوز الذي يبلغ من العمر 30 عامًا، ونجحنا في التأهل إلى نصف نهائي كأس مصر قبل الخروج".

واختتم: "هدفنا في الموسم الجديد، هو التعلم من أخطاء هذا الموسم ولكن لن نستبق الأحداث، وسوف يتم التدعيم بخبرات والعمل على أهداف جديدة استعدادًا للموسم المقبل وأتمنى عدم الاستغناء عن أبرز لاعبي الفريق".