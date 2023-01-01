الأردن يستضيف أول مؤتمر إقليمي لتكنولوجيا الطائرات المسيرة

انطلقت في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر ومعرض "Levitate" المتخصص في تكنولوجيا الطائرات المسيرة في المنطقة بدعم من شركة "صقر"، وبتنظيم مؤتمر ومعرض معدات العمليات الخاصة "سوفكس".

ووفق ما نشرته قناة "المملكة" الأردنية على موقعها الإلكتروني اليوم، يعد المؤتمر، الذي يستمر يومين، بمكانة أول منصة تجمع بين المهتمين بمجال الطائرات دون طيار وقادة القطاعات والشركات والمسؤولين الحكوميين.

وقال وزير الاقتصاد الرقمي أحمد هناندة، إن المنطقة العربية تشهد حراكا متسارعا لاستخدامات تقنيات الروبوتات الذكية في مختلف القطاعات لاسيما الحلول المبتكرة التي توفرها تكنولوجيا الطائرات المسيرة.

وأكد أن هنالك حاجة ماسة للخروج برؤى مشتركة بين المؤسسات المختلفة لتطوير التشريعات والسياسات المعنية بتنظيم هذه الصناعة، من خلال التعرف على أفضل الممارسات وتبادل الخبرات والتجارب للحلول المستخدمة في مختلف أرجاء العالم، وتصميم وتبني ما يتناسب مع احتياجات دولنا ومجتمعاتنا لتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا القطاع المليء بالفرص غير المسبوقة.

وسيتم خلال المؤتمر والمعرض تقديم باقة متكاملة من التجارب الناجحة والتصورات المستقبلية لاستخدامات الروبوتات الذكية في قطاع الطائرات بدون طيار.

وسيشهد مناقشات حول أحدث المستجدات والتحديات في قطاع الطائرات المسيرة؛ لضمان الاستخدام الآمن والمسئول لهذه الطائرات في الأردن والمنطقة.

وسيناقش موضوعات، مثل قواعد وأنظمة الطائرات المسيرة، والأتمتة والحوكمة الإلكترونية، والأنظمة المضادة للطائرات المسيرة وتطبيقاتها في الطاقة المتجددة والإنشاءات والاتصالات وكيفية مواجهة تحدياتها.

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