روسيا تسيطر مؤقتا على أصول شركتي دانون وكارلسبرج

سيطرت السلطات الروسية، على أصول شركتين تابعتين لشركة دانون الفرنسية وكارلسبرج الدنماركية في روسيا بموجب مرسوم أصدره الرئيس فلاديمير بوتين، يستهدف شركات من دول "غير صديقة".

ووفقا لمرسوم صدر اليوم الأحد، سيتم نقل الأسهم في شركة "بالتيكا بريوينج"، المملوكة لشركة كارلسبرج، وفي شركة "دانون راشا جي إس سي" إلى وكالة إدارة الممتلكات الاتحادية الروسية من أجل "الإدارة المؤقتة"، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

ووقع بوتين مرسوما في أبريل يسمح بسيطرة الدولة "المؤقتة" على أصول الشركات أو الأفراد من الدول "غير الصديقة"، والتي تشمل الولايات المتحدة وحلفائها، ردا على تحركات مماثلة، أو التهديد بها، من قبل تلك الدول.

وخطوة اليوم الأحد هي المرة الثانية فقط التي يستخدم فيها الكرملين المرسوم للاستيلاء على الأصول. وفي السابق، سيطرت روسيا على المرافق المملوكة لشركة "فورتوم" الفنلندية و"يونيبر" الألمانية.