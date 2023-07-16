 روسيا تسيطر مؤقتا على أصول شركتي دانون وكارلسبرج - بوابة الشروق
الأحد 16 يوليه 2023 10:13 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يحسم القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك؟


النتـائـج تصويت

روسيا تسيطر مؤقتا على أصول شركتي دانون وكارلسبرج

(د ب أ)
نشر في: الأحد 16 يوليه 2023 - 9:26 م | آخر تحديث: الأحد 16 يوليه 2023 - 9:26 م

سيطرت السلطات الروسية، على أصول شركتين تابعتين لشركة دانون الفرنسية وكارلسبرج الدنماركية في روسيا بموجب مرسوم أصدره الرئيس فلاديمير بوتين، يستهدف شركات من دول "غير صديقة".

ووفقا لمرسوم صدر اليوم الأحد، سيتم نقل الأسهم في شركة "بالتيكا بريوينج"، المملوكة لشركة كارلسبرج، وفي شركة "دانون راشا جي إس سي" إلى وكالة إدارة الممتلكات الاتحادية الروسية من أجل "الإدارة المؤقتة"، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

ووقع بوتين مرسوما في أبريل يسمح بسيطرة الدولة "المؤقتة" على أصول الشركات أو الأفراد من الدول "غير الصديقة"، والتي تشمل الولايات المتحدة وحلفائها، ردا على تحركات مماثلة، أو التهديد بها، من قبل تلك الدول.

وخطوة اليوم الأحد هي المرة الثانية فقط التي يستخدم فيها الكرملين المرسوم للاستيلاء على الأصول. وفي السابق، سيطرت روسيا على المرافق المملوكة لشركة "فورتوم" الفنلندية و"يونيبر" الألمانية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك