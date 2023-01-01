علق الدكتور أيوب جوالدة، المستشار الإقليمي للتغذية بمنظمة الصحة العالمية، على تقرير المنظمة فيما يتعلق باحتمالية تسبب مادة «الأسبرتام» في مرض السرطان، مشيرًا أنه لا يزال هناك مستويات مسموح باستخدامها تبلغ 40 مل جرام لكل كيلو جرام في اليوم للشخص من هذه المادة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء السبت، أن الأبحاث العلمية أشارت إلى احتمالية تسببها في السرطان، لذلك تنصح منظمة الصحة العالمية بتجنب استخدام المحليات الصناعية كبديل للسكر، على اعتبار أنه من الممكن تخفيف الوزن لحماية الجسم من الأمراض المزمنة بطريقة آمنة.

وأشار إلى أن مادة الأسبرتام غير مقتصر استخدامها على المشروبات الغازية فقط، بلا توجد في صناعات عدة، مثل العلكة ومنتجات الألبان ومادة الجلاتين، منوهًا أنه لا يوجد أي دليل علمي حتى الآن على أن المحليات الصناعية قد تساهم في ضبط الوزن، وأن الأمر يحتاج إلى مزيد من الأبحاث التي ستجريها المنظمة حتى يكون هناك أدلة أكثر قوة في هذا الشأن.

ووجه المستشار الإقليمي للتغذية بمنظمة الصحة العالمية، هيئات السلامة الغذائية المحلية في كل بلد حول العالم، بضرورة وضعها لرقابة صارمة على الشركات المنتجة لسلع غذائية تدخل فيها مادة الأسبرتام، ووضع بطاقة بيانات حتى يعرف المستهلك مكونات المنتجات التي يتناولها، خاصًة أنها تكون غير واضحة في بعض الأحيان بمنتجات كثير من الشركات، بشكل مقصود في محاولة لإخفاء المعلومات الغذائية عن المستهلك.

وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية، أعلنت أن مُحلي الأسبرتام المستخدم في المشروبات الغازية منخفضة السعرات كـ"كولا دايت" مادة مسرطنة محتملة.