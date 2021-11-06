مصرع 5 أشخاص وإصابة آخر من أسرة واحدة إثر تصادم بين سيارتين ملاكي في البحيرة

لقى 5 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم وأصيب الابن جراء حادث تصادم سيارتين ملاكى، بطريق الضبعة اتجاه الصحراوي الكيلو ٦٥ بوادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة وادى النطرون، بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى، بطريق الضبعة اتجاه الصحراوي الكيلو ٦٥ بوادي النطرون، ووجود متوفين ومصاب.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين وفاة كل من "ياسر.ج.ع" ٤٩ سنة، "هدى.ع.ا" ٤٨ سنة، "محمد.ي.ج" ١٨ سنة، "فاطمة.ي.ج" ١٦ سنة، "ندى.ي.ج" ١٤ سنة، وإصابة "جلال.ي.ج" ١١ سنة بنزيف في المخ وكسر بقاع الجمجمة، وجميعهم من محافظة بنى سويف.

تم نقل الجثث لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.