أوكرانيا: نحقق تقدما تدريجيا قرب باخموت

أكدت أوكرانيا، قبل قليل، أن قواتها تحقق "تقدما تدريجيا" قرب مدينة باخموت، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

من جهته، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن بلاده لديها "مخزون كاف" من القنابل العنقودية، وإنها تحتفظ بحق استخدامها إذا تم استخدام ذخيرة مماثلة ضد القوات الروسية في أوكرانيا.

ونقلت وكالة رويترز تصريحات بوتين التي أدلى بها في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الروسي نشرت مقتطفات منها، اليوم الأحد، وأكد فيها أنه "إذا تم استخدامها ضدنا فنحن نحتفظ بحق اتخاذ إجراء مضاد".

وتسلمت أوكرانيا قنابل عنقودية من الولايات المتحدة، وأكدت كييف أنها لن تستخدمها إلا ضد مواقع وأهداف عسكرية.

وأكد المتحدث باسم منطقة تافريا العسكرية بجنوب أوكرانيا، فاليري شيرشين، الخميس الماضي، أن الذخائر وصلت بعد أسبوع من إعلان الولايات المتحدة عزمها إرسالها في إطار حزمة مساعدات أمنية قيمتها 800 مليون دولار.

وصرح شيرشين لإذاعة "ليبرتي" بأن "هذا سيزيد من إحباط قوات الاحتلال الروسية ويغير الأمور بشكل جذري لصالح القوات الأوكرانية".

وأضاف أن الذخائر ستستخدم بدقة داخل الإطار القانوني "لتحرير أراضينا".

وتابع: "لن تستخدم على الأراضي الروسية (...) ولن تستخدم إلا في المناطق التي تتركز فيها القوات العسكرية الروسية لاختراق دفاعات العدو".

وتسلمت أوكرانيا من الولايات المتحدة قنابل عنقودية، وهي ذخائر محظورة في أكثر من 100 دولة، لكنها تعهدت باستخدامها فقط لتفريق تجمعات جنود العدو.

كما أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على نفس الشيء خلال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الأربعاء الماضي.

فيما استنكرت موسكو هذه الخطوة، وحذر وزير الدفاع، سيرجي شويجو، الخميس الماضي، من أن بلاده قد تلجأ إلى نشر أسلحة مماثلة إذا استخدمتها أوكرانيا.

وتبادل الطرفان الاتهامات باستخدام القنابل العنقودية في الصراع الذي بدأ مع الغزو الروسي في 24 فبراير 2022.

ويمكن للقنابل العنقودية أن تنشر ما يصل إلى مئات من العبوات الناسفة الصغيرة والتي يمكن أن تظل في الأرض دون أن تنفجر، مما يشكل خطرا على المدنيين بعد انتهاء النزاع، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.