تختتم اليوم منافسات الجولة الرابعة والثلاثين، آخر جولات الموسم من الدوري المصري الممتاز، بمواجهتي الأهلي أمام المقاولون العرب في السابعة مساءً، على ملعب عثمان أحمد عثمان، فيما يستضيف الزمالك فريق فاركو في التاسعة والنصف مساءً على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

ويسدل الستار اليوم على موسم 2022-2023 من الدوري المصري الممتاز، باستثناء مباريات الأهلي الثلاث المؤجلة، حيث يلعب أمام حرس الحدود يوم الأربعاء المقبل 19 يوليو الجاري، ثم بيراميدز يوم الأحد المقبل 23 يوليو، وأخيرًا المصري البورسعيدي يوم الأربعاء 26 من الشهر ذاته.

وحسم الأهلي الدوري قبل نهايته، حيث يتصدر جدول الترتيب برصيد 78 نقطة من 30 مباراة فقط، فيما يأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 70 نقطة من 33 مباراة، ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 59 نقطة، فيما يحتل فاركو المركز التاسع برصيد 41 نقطة.

ويدخل الزمالك مباراة اليوم بدوافع تعويض الخسارة الكبيرة التي مني بها الفريق في القمة أمام الأهلي بنتيجة 4-1، يوم الخميس الماضي، ولكن الأجواء داخل النادي لا تبشر بذلك؛ بسبب الاضطرابات الداخلية والمشاكل المستمرة، حيث يمر النادي بظروف صعبة للغاية، بعدما خسر العديد من البطولات، وتحول موسمه الحالي إلى كابوس مفزع.

وانتهى حلم جماهير الزمالك بالتتويج بلقب الدوري الممتاز للموسم الثالث على التوالي، لأول مرة في تاريخه، بعدما نجح الأبيض في الحفاظ على الدرع في العامين الأخيرين.

كما خسر أبناء ميت عقبة دوري أبطال إفريقيا وكأس الرابطة واعتذروا عن عدم مواجهة الأهلي في السوبر المصري.

كما فشل الفارس الأبيض في اللحاق بالمركز الثاني، الذي يحتله بيراميدز، ليفقد أمل المشاركة في دوري أبطال إفريقيا النسخة المقبلة.

مشاكل الزمالك لا تتوقف عند هذا الحد، بل هدد الكولومبي خوان أوسوريو، المدير الفني للزمالك، بفسخ عقده وتقديم شكوى ضد النادي الأبيض، بحسب تقرير صحفي، إذ قال الصحفي الكولومبي الشهير، كارلوس أنطونيو فيليز، عبر إذاعة (آنتينا 2)، إنه تواصل مع أوسوريو، وأخبره الأخير بأنه قد يرحل عن منصبه نظرًا لعدم التزام الزمالك بدفع مستحقاته المالية.

وأشار فيليز إلى أن أوسوريو ليس سعيدا في ناديه الحالي، بسبب ملف المستحقات، وسيدرس العروض التي وصلته، في حال فسخ عقده. ولم يحصل على راتب شهري مايو ويونيو حتى الآن، وهو الأمر الذي أصاب المدرب الكولومبي بالاستياء.

وحصل المدرب السابق لمنتخب المكسيك على وعد بصرف جزء من المستحقات قبل السفر للسعودية، لخوض منافسات كأس الملك سلمان (البطولة العربية للأندية) أواخر الشهر الجاري.

ورغم كل ذلك يبحث المدرب الكولومبي عن إنهاء الموسم بفوز معنوي، يعيد للفريق بعض من الروح، قبل المشاركة في البطولة العربية نهاية الشهر الجاري.

على الجانب الآخر، يدخل فاركو مباراة اليوم بشيء من الأريحية، فالفريق السكندري ضمن موقعه في منتصف الجدول، ولا ينافس على المربع الذهبي، الذي حسمت أضلاعه الأربعة بشكل رسمي، ولا هو مهدد بالهبوط، بعدما أسدل الستار على صراع الهبوط مساء أمس الأول بهبوط أسوان وغزل المحلة رفقة حرس الحدود.