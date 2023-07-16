إنقاذ شخصين بعد انهيار مبنى بالقرب من نابولي في إيطاليا

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انهار مبنى سكني مؤلف من ثلاثة طوابق اليوم الأحد، في مدينة توري ديل جريكو القريبة من مدينة نابولي بإيطاليا.

ووفقا لفرقة مكافحة الحرائق، جرى إنقاذ شخصين على الأقل أحياء من تحت الأنقاض وتلقيا علاجا طبيا.

ونظرا لأن المنزل كان مأهولا بالسكان، يعتقد أن الكثير من الأفراد محاصرون تحت الأنقاض، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيطالية.

ويقوم أفراد الشرطة ورجال الإطفاء في موقع الحادث بعمليات بحث لإنقاذ المزيد من الأشخاص.

كما جرى نشر وحدات من الكلاب البوليسية للمساعدة في عمليات البحث، حسبما أفادت فرقة مكافحة الحرائق.

وتقع مدينة توري ديل جريكو على بعد حوالي 15 كيلومترًا جنوب نابولي.