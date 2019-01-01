سجل كلوب أمريكا انتصاره الأول في الموسم الحالي من الدوري المكسيكي لكرة القدم، وفاز على ضيفه بويبلا 3-0 فجر اليوم الأحد بالمرحلة الثالثة، كما فاز تيجريس أونال على ضيفه ليون 1-0 وأتلتيكو سان لويس على ضيفه كويريتارو 4-1.

وبعد الخسارة في الجولة الأولى على يد ضيفه خواريز 1 /2 ثم تأجيل مباراته في الجولة الثانية، عرف كلوب أمريكا طريق الفوز ليحصد أول ثلاث نقاط له هذا الموسم.

وحسم كلوب أمريكا الفوز بثلاثة أهداف حملت توقيع كيفين ألفاريز في الدقيقة 35 وليوناردو سواريز في الدقيقة 45 وجوليان كينونيس في الدقيقة 87.

وحصد كلوب أمريكا أول ثلاث نقاط له ليتقدم للمركز الثاني عشر وظل بوبيلا في المركز السادس عشر بنقطة واحدة.

وعلى ملعب ألفونسو لاستراس راميريز، قلب أتلتيكو سان لويس تأخره بهدف أمام ضيفه كويريتارو إلى فوز مثير برباعية، ليرفع رصيده إلى أربع نقاط في المركز الخامس وتوقف رصيد كويريتارو عند ثلاث نقاط في المركز الثالث عشر.

وتقدم آنخل سيبولفيدا بهدف لكويريتارو في الدقيقة 17 لكن سان لويس رد برباعية حملت توقيع ليو بوناتيني في الدقيقة 31 وفيتينو في الدقيقة 45 و جوليو دومينجيز في الدقيقة 53 و أوناي بيلباو من ضربة جزاء في الدقيقة 69.