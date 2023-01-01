وزيرة خارجية ألمانيا تشارك في حفل بمناسبة الذكرى الـ25 لتأسيس المحكمة الجنائية الدولية

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تعتزم وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك، المشاركة غدا الاثنين في حفل في مدينة نيويورك الأمريكية بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيس المحكمة الجنائية الدولية.

ومن المتوقع أن تتطرق الوزيرة المنتمية إلى حزب الخضر في كلمتها في الحفل إلى مقترحها الخاص بتعديل ما يعرف بنظام روما الأساسي الذي يعد الأساس القانوني لإنشاء المحكمة.

ويتعلق هذا النظام بمجموعة من اللوائح الخاصة بجريمة العدوان والتي يمكن أن تنطبق على الحرب الروسية على أوكرانيا.

وتسعى بيربوك من خلال ذلك إلى سد ثغرة في إنفاذ القانون ظهرت بعد الهجوم الذي أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشنه على أوكرانيا.

وكان متحدث باسم الخارجية الألمانية صرح بأن بيربوك ستلقي أيضا كلمة أثناء ندوة نقاشية.

وستكون أوته هوهوف، القاضية الألمانية المرشحة لعضوية هيئة المحكمة، برفقة بيربوك.

يذكر أن مقر المحكمة الجنائية الدولية يقع في مدينة لاهاي الهولندية.

ويتضمن برنامج بيربوك في نيويورك أيضا عقد لقاء مع رئيس المؤتمر اليهودي العالمي رونالد لودر وإلقاء كلمة خلال جلسة سيعقدها مجلس الأمن الدولي بخصوص الوضع في أوكرانيا قبل أن تعود إلى بلادها مرة أخرى مساء غد.