الشرطة الهولندية: زيادة مقلقة في استخدام المتفجرات بالجرائم

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قالت الشرطة الهولندية، إن هناك زيادة مثيرة مروعة جراء استخدام المتفجرات في الدوائر الإجرامية وأن هذا الاتجاه مثير للقلق.

وفي الأشهر الستة الأولى من عام 2023، تم تسجيل 303 حوادث تم فيها استخدام متفجرات وأجهزة حارقة لاستهداف منازل و شركات، مقارنة بـ325 في عام 2022 بأكمله، حسبما ذكرت السلطات الهولندية في بيان صدر اليوم الأحد.

وكانت أكبر زيادة ملحوظة في مدينة روتردام الساحلية.

وقالت السلطات إن القنابل الحارقة والمتفجرات تُستخدم بشكل متزايد، تماما كما تُستخدم لتفجير ماكينات الصراف الآلي.

والمثير للدهشة أنه تم الإبلاغ عن إصابات قليلة ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات.

وترتبط معظم الحوادث بتهريب المخدرات، وفقا لتحقيقات الشرطة، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة العامة الهولندية (إن أو إس).

ووفقا للتقرير، تستخدم القنابل كتهديد عندما تتأخر مدفوعات المخدرات أو عند فقدان الشحنة.

ولا تهدف الهجمات إلى قتل أي شخص ولكنها تهدف إلى التهديد وتستهدف الأقارب في بعض الأحيان.

وتردد أنه تم استخدام المتفجرات لابتزاز أصحاب المطاعم أو لإيذاء منافس غير مرحب به.