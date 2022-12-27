استطلاع: حوالي75% من الألمان يعتقدون أن الضرائب الكنسية لم تعد تواكب العصر

كشف استطلاع رأي أجراه معهد يوجوف لصالح وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن حوالي ثلاثة أرباع الأشخاص في ألمانيا يعتقدون أن الضرائب الكنسية لم تعد تواكب العصر، ما يعكس التراجع الكبير في الانتماء إلى الكنائس.



يذكر أنه يجري تحصيل نسبة مئوية من دخل الفرد، لصالح مجتمع ديني معترف به من قبل الدولة، على الرغم من أن المبلغ يختلف حسب الموقع والراتب. كما يمكن أن يختار الفرد الإعفاء من ذلك.



وجمعت الكنيسة الكاثوليكية أكثر من 8ر6 مليار يورو(6ر7 مليار دولار) كضرائب كنسية العام الماضي، وذلك وفقا لمؤتمر الأساقفة الألمان.



يذكر أن أكثر من نصف مليون شخص تركوا الكنيسة الكاثوليكية وحوالي 380 ألف شخص تركوا الكنيسة البروتستانتية العام الماضي وحده.



ويتجلى هذا الخروج الجماعي في النتائج التي كشف عنها استطلاع يوجوف.



فقد قال حوالي 74% من المستطلعين إنهم يعتبرون أن ضريبة الكنيسة لا لزوم لها ، بينما اعتقد 13% فقط أنها كذلك.



ووفقًا لتوقعات نشرتها كنيستان مسيحيتان رئيسيتان في ألمانيا عام 2019 فإنه يمكن أن تظل عائدات ضرائب الكنيسة عند نفس المستوى تقريبا البالغ 13 مليار يورو سنويا حتى عام 2060 بسبب ارتفاع أجور دافعي الضرائب- ولكن ذلك سيترافق مع زيادة كبيرة في النفقات، والتي يمكن أن تصل إلى ما يقرب من 25 مليار يورو سنويا في حوالي 40 عاما.



وأظهر الاستطلاع أن من بين الأشخاص الذين يصفون أنفسهم بأنهم مسيحيون قال 43% إن الضريبة يمكن أن تكون عاملا يدفعهم إلى ترك الكنيسة.



واعتبر حوالي 49% أن فضائح الاعتداء الجنسي يمكن أن تكون سببا محتملا لترك الكنيسة.



وأشار 25% منهم إلى تضاؤل إيمانهم و20% إلى الإصلاحات البطيئة كأسباب أخرى محتملة. فيما أجاب 18% فقط بأنه لا توجد أسباب تجعلهم يتركون كنيستهم.



وأجرت يوجوف مقابلات مع عينة مؤلفة من 2006 أشخاص في ألمانيا أعمارهم من 18 عاما فما فوق خلال الفترة من 4 إلى 6 يوليو الجاري.