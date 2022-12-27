أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء الدكتور أيمن حمزة، أنه لم يجر تخفيف للأحمال، وأن هناك استقرارا في عملية توزيع الكهرباء بأنحاء الجمهورية رغم ارتفاع درجات الحرارة.

ونوه المتحدث - خلال اتصال هاتفي مع برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر قناة "صدى البلد" مساء اليوم السبت - بأن حجم التطوير في شبكات الكهرباء كبير للغاية، كما أنه بفضل مشروعات الطاقة وتطوير شبكة الكهرباء لم نقم بتخفيف الأحمال.

وذكر بأنه قبل 2014 كان هناك عجز في الشبكة الكهربائية لكن الآن أصبح لدينا وفرة في الطاقة الكهربائية ولدينا احتياطي من الطاقة الكهربائية.

وتابع أنه مع ارتفاع درجات الحرارة هناك زيادة في استخدام أجهزة التكييف، ولأول مرة نصل إلى حمل قدره 34 ألف ميجاوات، وهذا الأمر لم يؤثرعلى الشبكة بأي شكل.