لجنة الحكام ترد على بيان الأهلي

علق محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، على البيان الصادر من إدارة النادي الأهلي، بشأن التحكيم المصري في المسابقات المحلية.

وكانت إدارة الأهلي قد طلبت من اتحاد الكرة، الاهتمام بمنظومة التحكيم قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد، حسبما أفاد البيان الصادر من النادي مساء السبت.

وقال فاروق في تصريحات تليفزيونية: «بيان الأهلي؟.. أولى مراحل التطوير عمل صف ثاني وثالث للحكام، ولدينا وجوه جديدة ستظهر بشكل مميز في الموسم الجديد، والـ VAR يحتاج لبعض التطوير في الكاميرات ونعمل على التحسن دائما».

وأضاف: «أي مباراة يوجد بها أخطاء تحكيمية حتى في وجود الحكم الأجنبي، والتحكيم المصري في الفترة الأخيرة أثبت نجاحه أكثر من الحكم الأجنبي».

وتابع: «محمود البنا نجح في إدارة مباراة القمة ولا توجد مباراة بدون أخطاء تحكيمية، وتكراره في مباريات القمة ليس له تأثير على الحكام الآخرين».

وأوضح: «أحمد الغندور حكم مميز وقد يدير القمة في المباريات المقبلة، ووجوده في مباراة القمة؛ لأنه يستحق ولم يرتكب أخطاء في مباراة الأهلي والإسماعيلي، وننظر لتطبيقه للقانون وليس رأي الأندية».

وتابع: «مباراة الأهلي والزمالك بطولة خاصة، ونبحث عن نجاح التحكيم المصري بغض النظر عن موقف الفريقين في الدوري، وتقييم التحكيم المصري هذا الموسم لا يقل عن 7 من 10».

وأتم: «طاقم تحكيم مصري سيدير نهائي كأس الرابطة بين المصري وسيراميكا».