ثلث سكان الولايات المتحدة يخضعون لتحذيرات بشأن درجات الحرارة المرتفعة

ذكرت خدمة الطقس الوطنية الأمريكية يوم السبت أنه من المتوقع أن تستمر موجة الحر "الخطيرة" التي تؤثر على أجزاء كبيرة من البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع وما بعدها.

ونقلت صحيفة نيويورك ديلي نيوز الأمريكية عن مسؤولين في خدمة الطقس الأمريكية قولهم إن حوالي 113 مليون شخص - أو ما يقرب من ثلث سكان الولايات المتحدة- يخضعون لتحذيرات من الحرارة شديدة الارتفاع ومن المتوقع أن يستمر الوضع خلال الأسبوع الجاري.

وفي وقت مبكر من يوم السبت ، قال مركز التنبؤ بالطقس التابع لخدمة الطقس الوطنية الأمريكية إن موجة الحر التي تعاني منها حاليا العديد من الولايات الغربية- من واشنطن إلى أريزونا - ستظل ثابتة فوق الغرب خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري، بينما سترتفع درجات الحرارة في الجنوب بحلول يوم الاثنين.

ومن المتوقع أن تشهد أجزاء من البلاد درجات حرارة قياسية، كما ستتعامل مناطق متعددة في جميع أنحاء الولايات المتحدة مع مشكلات جودة الهواء.

ولا تقتصر موجة الحر على الولايات المتحدة مع استمرار تعرض جنوب أوروبا للحرارة الشديدة، فقد تم إصدار تحذيرات من اللون الأحمر في 16 مدينة في جميع أنحاء إيطاليا، حيث قال خبراء الأرصاد إن درجات الحرارة قد ترتفع إلى مستوى قياسي .