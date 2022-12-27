 ارتفاع حصيلة ضحايا الطقس السيئ في كوريا الجنوبية إلى 32 - بوابة الشروق
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ارتفاع حصيلة ضحايا الطقس السيئ في كوريا الجنوبية إلى 32

د ب أ
نشر في: الأحد 16 يوليه 2023 - 9:10 ص | آخر تحديث: الأحد 16 يوليه 2023 - 9:10 ص

ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات في كوريا الجنوبية إلى 32 شخصا، حتى صباح اليوم الأحد.

وذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية أنه تم انتشال ست جثث من نفق غمرته المياه في مدينة أوسونج بوسط كوريا الجنوبية صباح اليوم.

وبالإضافة لذلك، مازال هناك 10 أشخاص على الأقل في عداد المفقودين. وتعتقد السلطات أن عدد الضحايا قابل للزيادة.

وتشهد كوريا الجنوبية هطولا للأمطار الغزيرة منذ نهاية الأسبوع الماضي. وأدت الأمطار لوقوع انهيارات أرضية و انقطاع الكهرباء مؤقتا في عدة مناطق بالبلاد.

واضطر أكثر من 7000 شخص للفرار من منازلهم، وتم نقلهم لأماكن آمنة بعيدا عن الفيضانات.

وأعلن مكتب الطقس أن هطول الأمطار الغزيرة سوف يستمر خلال البضعة أيام المقبلة على أجزاء كبيرة من البلاد.


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