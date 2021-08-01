بوتين: سندرس العينات المغتنمة من المعدات العسكرية الغربية الحديثة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المعدات العسكرية الغربية المغتنمة في معارك العملية العسكرية الخاصة، تخضع للدراسة من قبل المتخصصين الروس.



وقال بوتين - في تصريحات للصحفي الروسي بافل زاروبين حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الاخبارية اليوم الأحد -: "هناك تعبير "الهندسة العكسية". هذه تكنولوجيا حديثة وهي مهمة على أي حال..إذا كانت هناك فرصة للنظر في ما بداخلها ومعرفة ما إذا كان هناك شيء يمكن تطبيقه لدينا، فلم لا؟".



وقدم بوتين تقييما إيجابيا لسير العملية الخاصة، وقال: "قواتنا تتصرف ببطولة، وتتحول إلى الهجوم بشكل غير متوقع للقوات الاوكرانية في بعض المناطق، حيث تستولي على مواقع أكثر ملائمة، وهضبات، وما إلى ذلك".



وأكد بوتين أن كل محاولات القوات الاوكرانية لاختراق الدفاعات الروسية، بما في ذلك استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية، باءت بالفشل، وقال: "الخصم لا يحالفه النجاح".



ورفض بوتين الإجابة عن سؤال عن المهام المستقبلية للقوات الروسية، مضيفا أنه سيتناول ذلك في حديث منفصل بعيدا عن الكاميرات.