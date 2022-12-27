كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن بعض النصائح لتخفيف استهلاك الكهرباء في فصل الصيف.

وشدد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدي البلد"، على ضرورة الصيانة المستمرة لأجهزة التكييف، وفصل الأجهزة الكهربائية عن المكبس الكهربائي في حالة عدم استخدامه.

وأضاف أن شبكة الكهرباء قادرة على استيعاب أقصى زيادة ممكنة يصل إليها الاستهلاك، مؤكدا أن الدولة تشهد مردودا إيجابيًا في قطاع الكهرباء، ذاكر أن هناك اهتماما من الرئيس السيسي بقطاع الكهرباء وتطويره، خاصة بعد وصول احتياطي الكهرباء إلى أكثر من 11 ألف ميجا وات.

وأرجع زيادة فاتورة الكهرباء لكثرة استخدام المواطنين الأجهزة الكهربائية بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأكد أن مشروعات الدولة في تطوير القطاع أدت إلى استقرار توزيع الكهرباء على الجمهورية دون تخفيف في أحمال الكهرباء، مؤكدا أن الدولة كانت تواجه عجز شديد في الكهرباء في عام 2014.