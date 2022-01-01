الصين وروسيا ستجريان تدريبات عسكرية مشتركة في بحر اليابان

ذكرت وزارة الدفاع الصينية أن أسطولا تابعا للبحرية انطلق، اليوم الأحد، لينضم لقوات بحرية وجوية روسية في بحر اليابان في تدريب مشترك يهدف إلى "حماية الأمن في الممرات المائية الاستراتيجية".

وتشير التدريبات المشتركة إلى تعزيز التعاون العسكري بين بكين وموسكو منذ الحرب الروسية على أوكرانيا، وتأتي في وقت تواصل فيه الصين رفض دعوات من الولايات المتحدة لاستئناف التواصل العسكري، بحسب وكالة "رويترز".

وقالت وزارة الدفاع الصينية على حسابها الرسمي على "وي تشات"، اليوم الأحد، إن أسطولا صينيا صغيرا مؤلفا من خمس سفن حربية وأربع طائرات هيلكوبتر محمولة على سفن غادر ميناء تشينغداو وسيلتقي مع القوات الروسية في "منطقة محددة سلفا".

وذكرت الوزارة، السبت، أن قوات بحرية وجوية روسية ستشارك في التدريبات التي ستجرى في بحر اليابان.

ونقلت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية عن مراقبين عسكريين قولهم إن تلك ستكون المرة الأولى التي تشارك فيها قوات بحرية وجوية روسية معا في التدريبات.

ونفذت السفينتان الحربيتان الروسيتان جرومكي وسوفيرشيني المشاركتان في التدريبات الجديدة تدريبا منفصلا هذا الشهر مع البحرية الصينية في شنغهاي على تحركات التشكيلات والتواصل والإنقاذ البحري.

وقبل الرسو في شنغهاي، مرت السفينتان على تايوان واليابان مما دفع تايبيه وطوكيو لمراقبة وتتبع حركتهما.