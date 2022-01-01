زعيم المعارضة بالمملكة المتحدة يعد حزبه بتجنب الزيادات الكبيرة في الإنفاق الحكومي

وعد زعيم المعارضة السياسية في المملكة المتحدة كير ستارمر، حزبه، بتجنب الزيادات الكبيرة في الإنفاق الحكومي لضمان الاستقرار الاقتصادي، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأحد.

وكتب ستارمر زعيم حزب العمال البريطاني، في مقال نشرته صحيفة "أوبزرفر"، أنه سيتجنب الزيادات الكبيرة في الإنفاق غير الممول في حال تم انتخابه.

وقال إن حكومته سوف تركز عوضا عن ذلك، على التغييرات التنظيمية التي تشمل إصلاح نظام التخطيط لزيادة بناء المساكن.

وكتب في مقال نُشر اليوم الأحد: "إذا أردنا تغيير الأمور، فيجب أن يأتي الاستقرار الاقتصادي أولا.. سيعني ذلك اتخاذ خيارات صعبة، ووجود قواعد مالية منيعة."

جدير بالذكر أن رسالة ستارمر تأتي في الوقت الذي تتعامل فيه المملكة المتحدة مع تداعيات ارتفاع أسعار الفائدة، التي تمارس ضغوطا بالفعل على أسعار المنازل.