قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم وسط مدينة بيت لحم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر يوم الأحد، بيت لحم وبلدة الدوحة في محافظة بيت لحم، وسط اندلاع مواجهات.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الصناعية في بلدة الدوحة، كما اقتحمت مدينة بيت لحم.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مواجهات اندلعت عقب عملية الاقتحام، وذلك بحسب ما نشرته وسائل إعلام فلسطينية، مساء الأحد.

وزعمت مصادر عبرية، أن قوات جيش الاحتلال ووحدة اليمام، تحاصر منفذ عملية إطلاق النار داخل مسجد الرباط في بيت لحم.

وأفادت القناة 14 العبرية، أن جيش الاحتلال، ينفذ نشاطاً عسكرياً في بيت لحم، لاعتقال منفذ عملية إطلاق النار صباح اليوم، عند حاجز تقوع.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإصابة مستوطنين أحدهم إصابته خطيرة، في إطلاق نار وقع عند حاجز تقوع جنوب بيت لحم.

ونقلت فضائية «روسيا اليوم»، عن منظمة «إنقاذ بلا حدود الإسرائيلية»، قولها إن عملية إطلاق النار عند حاجز تقوع، أسفرت عن إصابة مستوطن بجروح خطيرة، فيما انسحب المنفذ من المكان.

وذكرت القناة 14 العبرية، أن هناك مصابين بإطلاق النار أحدهما بحالة خطيرة.

وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، إنه مبدئيا «تم تلقي بلاغ عن حادث إطلاق نار عند مفترق طرق تقوع»، مضيفًا: «بدأت قوات الجيش الإسرائيلي في ملاحقة المشتبه بهم، مزيد من التفاصيل في وقت لاحق».

بدوره، لفت موقع «واينت» إلى أن إسرائيلي يبلغ من العمر نحو 30 عاما، أصيب بجروح متوسطة الخطورة صباح اليوم الأحد، قرب مفترق تقوع جراء إطلاق نار من سيارة مارة، كما أصيبت أيضا فتاة تبلغ من العمر 14 عاما كانت بجانبه في السيارة.

أما إذاعة الجيش الإسرائيلي فقالت إن عدد المصابين ارتفع في عملية تقوع إلى 3، بينهم مصاب حالته خطيرة.