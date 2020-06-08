البنك الدولي: مختبر الاستثمار الخاص يبدأ عمله بتوسيع تمويل التحول في مجال الطاقة المتجددة

يبدأ مختبر استثمار القطاع الخاص، التابع للبنك الدولي، العمل في الأسابيع المقبلة، وسيركز في البداية على توسيع نطاق تمويل التحول في مجال الطاقة المتجددة والبنية التحتية للطاقة، وفق ما ذكره البنك في نشرته الأسبوعية أمس.



وأعلن البنك الدولي، قبل أيام، تسمية 15 من الرؤساء التنفيذيين، ورؤساء مجالس الإدارة الذين سيشكلون أعضاء مختبر استثمار القطاع الخاص، ويتألف الأعضاء المؤسسين من مجموعة أساسية مكلفة بوضع حلول؛ للتصدي للمعوقات أمام استثمار القطاع الخاص في الأسواق الصاعدة، وتؤكد جودة خبراتهم الفردية والمشتركة وقيادتهم ونجاحهم في مجالي الأعمال والتمويل على الزخم المتزايد، ومستوى الالتزام؛ للتعاون بين القطاعين العام والخاص للتصدي للتحديات العالمية، وتوسيع نطاق الحلول الإنمائية بشكل عاجل.



وسيحدد المختبر، الذي أُعلن عنه الشهر الماضي، نهجا محددة يمكن للبنك الدولي تنفيذه وتوسيع نطاقه؛ لتعبئة رأس المال بمزيد من الفاعلية، لتحقيق الهدف الأسمى باجتذاب مستوياتٍ أكبر من التمويل الخاص، ويشمل ذلك أفكارا لتحسين هياكل التمويل، وسبل تحسين مواءمة طريقة عمل البنك الدولي مع احتياجات التمويل الخاص وسرعته، وأساليب موازنة المخاطر وتوزيعها على المستثمرين، وإعادة تصور شراكات جديدة.



والمختبر، الذي يشارك في رئاسته مارك كارني المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل والتمويل المناخي، والرئيس المشارك لتحالف غلاسكو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري، وشريتي فاديرا رئيس شركة برودنشيال بي إل سي، سيجتمع بانتظام ويرفع تقاريره مباشرة إلى رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، والقيادات العليا لمجموعة البنك الدولي.