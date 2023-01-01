توفيت ألمانية في جزيرة مايوركا الإسبانية متأثرة بإصابتها بعد أن دهستها سيارة.

وذكرت وسائل إعلام في الجزيرة المتوسطية استنادا إلى الشرطة أن الحادث وقع قبل وقت قليل من الساعة الثالثة صباح اليوم الأحد.

ولاذ سائق السيارة بالفرار بعد الحادث، حسبما ذكرت التقارير الإعلامية، وأكده متحدث باسم وحدة شرطة الحرس المدني.

وتأمل الشرطة في أن تتمكن من تحديد هوية قائد السيارة بسرعة بمساعدة كاميرات المراقبة العديدة الموجودة في مكان الحادث.

ولم تصدر بيانات رسمية بعد بشأن هوية القتيلة وما إذا كانت في مايوركا لقضاء عطلة أم أنها تسكن هناك، كما لم تصدر بيانات عن مسقط رأسها في ألمانيا. وأفادت بعض وسائل الإعلام بأن المرأة (36 عاما) كانت تقضي عطلة لعدة أيام مع شريك حياتها في مايوركا.

وذكرت تقارير أن المرأة كانت تهم بعبور الطريق من المنطقة المخصصة لعبور المشاة عندما داهمتها السيارة. وقالت الشرطة إن كل محاولات إنعاشها باءت بالفشل؛ ووقع الحادث أمام مركز بالما للمؤتمرات.

وكان قائد سيارة مخمور دهس امرأة (44 عاما) في نفس مكان الحادث يوم الأربعاء الماضي ما أدى إلى مقتل المرأة.