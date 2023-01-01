الكهرباء: لدينا فرصة لإنتاج 350 ألف ميجا وات من طاقة الرياح

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مصر اتخذت خطوات مهمة جدًا في ملف الطاقة المتجددة، مضيفًا أنها وقعت عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم في هذا المجال، وذلك على هامش قمة المناخ التي انعقدت بشرم الشيخ نوفمبر الماضي.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامي مصطفى شردي، والمذاع على قناة «الحياة»، مساء الأحد، أن مصر لديها كنز يتمثل في الرياح والتي يمكن إنتاج الطاقة منها، مؤكدًا أن الدولة لديها فرصة لإنتاج طاقة من الرياح تبلغ 350 ألف ميجا وات.



وأشار إلى أن الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة ستجعل من مصر بوابة مهمة للدول الإفريقية، ومن المعروف أن قارة إفريقيا غنية بمصادر الطاقة المتجددة، منوهًا بأنها ستحتاج مصر في نقل خبرتها إليها.



وأشار إلى أن مصر وقعت مذكرة تفاهم لتوليد 28 ألف ميجا وات من طاقة الرياح، باستثمارات 35 مليار دولار، إلى جانب توقيعها اتفاقيات خاصة بالهيدروجين الأخضر، موضحًا أن العالم ينظر إلى مصر كإحدى أهم الدول في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر.



وذكر أن مصر وقعت 23 مذكرة تفاهم، على هامش قمة المناخ باستثمارات تصل إلى 85 مليار دولار.