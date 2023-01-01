رئيس قطاع الآثار: الصورة المتداولة للهرم المنحني لا تُظهر هبوطا

قال الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار بالمجلس الأعلى للآثار، إنّ الهرم المنحني (الذي تم تداول صورة له تزعم سقوطه) هو أول هرم يتم إنشاؤه بشكل مستوٍ وشبه كامل.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، على قناة «mbc مصر»، مساء الأحد، أنّ الأحجار المتساقطة في الصورة المتداولة أظهرت رمالا عليها، وهي موجودة بهذا الشكل منذ عشرات السنوات.



وأوضح أن الصورة المتداولة للهرم المنحني لا تظهر تعرضه لهبوط، لافتا إلى أنّ «المنحني» هو أكبر هرم محتفظ بغطائه وكسائه الأملس حتى الآن.



وأشار إلى أن الهرم المذكور، بناه سنفرو والد خوفو الذي بنى الهرم الأكبر، لافتا إلى أنه في 2014 بدأت الإدارة الهدسية تنفيذ مشروع على نسق هذا الهرم.



وجدّد عشماوي، نفي ما أثير عن تعرض الهرم لسقوط أو هبوط، مطالبا بعدم الانسياق وراء مثل هذه الشائعات.



وانتشرت في الساعات الماضية، صورة زعم متداولها أنها تُظهر تساقط أحجار الهرم المنحني للملك سنفرو بمنطقة آثار دهشور وتدعيمه بصلبات حديدي.



في حين أكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هذا الأمر عار تماما من الصحة، وأن الهرم آمن ويتم زيارته بشكل طبيعي.



وأوضح أن الصلبات الحديدية الموجودة بالهرم ليست جديدة، حيث عملت الإدارة الهندسية بالمجلس الأعلى للآثار على تثبيتها في الزاوية الشمالية الغربية للهرم منذ مايو عام 2014 تحت إشراف المنطقة الأثرية.