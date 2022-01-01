الأمطار تسفر عن مقتل شخص وإصابة 5 في حادثين منفصلين بجنوب باكستان



قال شهود عيان وعمال إنقاذ، إن شخصا لقي حتفه وأصيب خمسة آخرون، في حادثين منفصلين اليوم الأحد، انهار خلال كل منهما سقف المبنى، بسبب هطول الأمطار الغزيرة في منطقتي فيصل آباد ورينالا خورد بإقليم البنجاب في جنوب البلاد.

ونقلت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية عن شهود عيان وعمال إنقاذ القول، إن الحادث الأول أسفر عن مقتل عامل وإصابة اثنين آخرين؛ إثر انهيار سقف مصنع للخيوط يقع على طريق جارانوالا في فيصل آباد.

وقال مسؤولو الإنقاذ إن السقف انهار على ما يبدو لتأثره بالأمطار الغزيرة، ما أدى إلى ترك العمال محاصرين تحت الأنقاض. وجرى نقل القتيل والمصابين إلى مستشفى قريب.

وفي الحادث الثاني، انهار سقف منزل في قرية رينالا خورد تشيل، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أطفال بينهم فتاتان. وتم نقل الضحايا إلى المستشفى في سيارات الإسعاف.