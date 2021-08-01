وزير الطاقة السعودي: اليابان تستورد حوالي 40% من النفط من المملكة

كشف وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن مشتريات المملكة من اليابان في قطاع الطاقة بلغت 12 مليار ريال خلال 5 سنوات وتتمثل أغلبها في قطاعات الغاز والبترول والبتروكيماويات والطاقة التقليدية، وشملت المشتريات التوربينات والمضخات والصمامات والضواغط.

وأشار إلى أن المملكة أصبحت في عام 2021 أكبر مورد للنفط إلى اليابان بتوريدها ما نسبته حوالي 40%.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد، عن وزير الطاقة، قوله إن المملكة واليابان شريكان استراتيجيان في مجال الطاقة، وأن هذه الشراكة تعززت بشكلٍ كبير في إطار مستهدفات وبرامج رؤية المملكة 2030، وتوافق وجهات النظر بين البلدين حيال قضايا الطاقة المختلفة مثل اتفاقهما على أهمية دعم استقرار وتوازن أسواق البترول العالمية، من خلال تشجيع الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة، والحاجة لضمان أمن الإمدادات لجميع مصادر الطاقة في الأسواق العالمية بما يخدم مصالح جميع الأطراف، ويحقق النمو الاقتصادي العالمي المستدام.

وأكد الوزير، أن العلاقة بين المملكة واليابان في مجال الطاقة مستمرة منذ أكثر من نصف قرن؛ وتتميز بالرسوخ والموثوقية، والحرص من البلدين الصديقين على تنميتها وتنويعها بما يحقق مصالحهما المشتركة، ويدعم تنمية واستقرار قطاع الطاقة والاقتصاد على مستوى العالم.

وأوضح أن المملكة واليابان توليان أهمية للالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس، والتركيز على الانبعاثات بدلاً عن مصادر الطاقة، وذلك من خلال التطبيق الفاعل لنهج الاقتصاد الدائري للكربون، وتقنيات إعادة تدوير الكربون.

وأشار إلى أن المملكة انطلاقا من التزامها بالعلاقة الاستراتيجية مع اليابان في مجال الطاقة مستمرة في تحقيق أمن الإمدادات البترولية لليابان من خلال تخزين البترول الخام السعودي في مرفق المخزن الإستراتيجي في جزيرة أوكيناوا، وكذلك من خلال الحفاظ على كونها الشريك والمصدر الأكثر موثوقية لإمدادات البترول الخام لليابان.

وبين وزير الطاقة السعودي أن وصول أول شحنة من الأمونيا النظيفة المنتجة في المملكة، والحاصلة على شهادة معتمدة من جهة محايدة إلى اليابان لاستخدامها وقودا لتوليد الكهرباء؛ يمثل علامة فارقة في مسيرة تطوير حلول الطاقة النظيفة، ويأتي ثمرة تعاونٍ فعال بين جهات عدة في المملكة واليابان.

وكان رئيس وزراء اليابان وصل إلى جدة، اليوم، في زيارة رسمية للمملكة في إطار جولة خليجية تستمر 4 أيام يزور خلالها الإمارات العربية المتحدة وقطر.