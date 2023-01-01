 المرض الغامض بقنا.. مساعد وزير الصحة: لا قرار بمنع المواطنين من مغادرة منازلهم - بوابة الشروق
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المرض الغامض بقنا.. مساعد وزير الصحة: لا قرار بمنع المواطنين من مغادرة منازلهم

أحمد علاء
نشر في: الأحد 16 يوليه 2023 - 11:18 م | آخر تحديث: الأحد 16 يوليه 2023 - 11:20 م
قال الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان للطب الوقائي، إنّه لم يتم إصدار قرار بمنع المواطنين في قرية العليقات بمحافظة قنا، من مغادرة منازلهم، وذلك في أعقاب ظهور مرض غامض هناك.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أنّ الحالات التي أصيبت بالمرض، تتراوح بين بسيطة إلى متوسطة، موضحا أنه لا توجد حالة تستدعي الانتقال للمستشفى.

وأشار إلى أن الحالة الوحيدة التي دخلت المستشفى تم تشخيصها بأنها عبارة عن التهاب في مجرى البول، وقضت ليلة واحدة في المستشفى وغادرت، في حين تتلقى بقية الحالات العلاج في المنزل.

ونفى مساعد وزير الصحة كذلك، ما تردد عن تسجيل آلاف الإصابات بالمرض في القرية، مستغربا تداول مثل الأمر بالنظر إلى عدد سكان القرية يبلغ 4000 شخص، وبالتالي ليس من المعقول تسجيل آلاف الإصابات.

ولفت إلى أنّه تم زويد الوحدة الصحية بكل أنواع الأدوية والمستلزمات اللازمة حتى لا يضطر المواطن للبحث عن العلاج في الصيدليات.

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