وزيرة خارجية ألمانيا لا ترى أي أساس لإجراء مفاوضات مع بوتين بشأن أوكرانيا

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك يوم السبت إنها لا ترى أي أساس لإجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا في المستقبل المنظور.

وردت بيربوك في مقابلة مشتركة مع الفرد بالجيش الأوكراني وبطل العالم السابق في الملاكمة فلاديمير كليتشكو مع صحيفتي بيلد وفيلت الألمانيتين، وموقع بوليتيكو الأمريكي، على سؤال عما إذا كان من الممكن التفاوض مع بوتين، قائلة "أتمنى أن نستطيع التفاوض. لكن في الوقت الحالي لا يتعلق الأمر بما تتمناه، ولكن في الوقت الحالي يتعلق الأمر بمواجهة الواقع".

وأشارت وزيرة الخارجية الألمانية إلى أنه في الفترة التي سبقت غزو بوتين لأوكرانيا، جرت محاولات على طاولة المفاوضات لمنع التصعيد.

وأضافت بيربوك"وكان الرد على ذلك بدخول 100 ألف جندي -إلى أوكرانيا-".

وقالت وزيرة الخارجية إن أوكرانيا يجب أن تكون قادرة على استعادة سلامها.

وأضافت "لن ينجح ذلك إلا إذا تم إيقاف هذه الحرب العدوانية الروسية الوحشية، وإذا غادر الجنود الروس أوكرانيا وتوقفت هذه الهجمات الليلية واليومية بالمسيرات والصواريخ والقنابل على أوكرانيا".