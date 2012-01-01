نسبة تأييد الحكومة اليابانية تواصل الانخفاض وتقترب من أدنى مستوى

أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة كيودو للأنباء اليوم الأحد أن نسبة التأييد لحكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا استمرت في الانخفاض إلى 34.3% واقتربت من أدنى مستوى في فترة ولايته.

وانخفضت نسبة التأييد من 40.8% في الاستطلاع السابق في منتصف يونيو، في حين ارتفع معدل الرفض إلى 48.6% من 41.6%، وفقا للاستطلاع الهاتفي الذي استمر ثلاثة أيام على مستوى البلاد والذي أجري من يوم الجمعة.

وذكرت كيودو أن أدنى معدل تأييد منذ تولي كيشيدا منصبه في أكتوبر 2021 هو 33.1% تم تسجيله في نوفمبر وديسمبر من العام الماضي.

وبلغت نسبة التأييد للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم 30.1%، وهي أدنى نسبة منذ عودة الحزب إلى السلطة في ديسمبر 2012.