 نسبة تأييد الحكومة اليابانية تواصل الانخفاض وتقترب من أدنى مستوى - بوابة الشروق
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نسبة تأييد الحكومة اليابانية تواصل الانخفاض وتقترب من أدنى مستوى

طوكيو - د ب أ
نشر في: الأحد 16 يوليه 2023 - 11:03 م | آخر تحديث: الأحد 16 يوليه 2023 - 11:03 م

أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة كيودو للأنباء اليوم الأحد أن نسبة التأييد لحكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا استمرت في الانخفاض إلى 34.3% واقتربت من أدنى مستوى في فترة ولايته.

وانخفضت نسبة التأييد من 40.8% في الاستطلاع السابق في منتصف يونيو، في حين ارتفع معدل الرفض إلى 48.6% من 41.6%، وفقا للاستطلاع الهاتفي الذي استمر ثلاثة أيام على مستوى البلاد والذي أجري من يوم الجمعة.

وذكرت كيودو أن أدنى معدل تأييد منذ تولي كيشيدا منصبه في أكتوبر 2021 هو 33.1% تم تسجيله في نوفمبر وديسمبر من العام الماضي.

وبلغت نسبة التأييد للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم 30.1%، وهي أدنى نسبة منذ عودة الحزب إلى السلطة في ديسمبر 2012.

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