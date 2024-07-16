طيران الإمارات تعلن عن طلبية مؤكدة لشراء 5 طائرات شحن بوينج 777F بمليار دولار

أعلنت شركة طيران الإمارات عن طلبية مؤكدة لشراء خمس طائرات شحن إضافية من طراز بوينج 777F، لذراعها للشحن الجوي، بقيمة تزيد عن مليار دولار، على أن يتم تسليم الطائرات بين عامي 2025 و2026، ليصل بذلك إجمالي طلبيات "طيران الإمارات" إلى 315 طائرة عريضة البدن.

وقالت الشركة في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه بدخول الطائرة الجديدة الخدمة، ستشهد سعة الشحن نمواً بنسبة 30%، ما يتيح للناقلة تقديم خدمات أفضل لعملائها حول العالم، خصوصا في الأسواق الرئيسية.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لطيران الإمارات :"يتواصل نمو الطلب على خدماتنا بشكل ملحوظ، والاستثمار في زيادة سعة طائراتنا من طراز بوينج 777 يتيح لنا تلبية متطلبات العملاء ويشكل خطوة إضافية في خططنا للنمو الاستراتيجي طويل المدى".

وأضاف: "تتضمن المرحلة التالية من استراتيجيتنا تقييماً شاملاً لأسطولنا المستقبلي من طائرات الشحن، مع مراجعة جميع خيارات الطائرات، للتأكد من جاهزيتنا التامة للاستجابة لمتطلبات السوق المتطورة وإعادة التأكيد على ثقتنا في دور الشحن الجوي، في تعزيز قطاع التجارة العالمية".

وقالت ستيفاني بوب، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بوينج للطائرات التجارية :"تحظى (الإمارات للشحن الجوي) بمكانة متميزة، ونقدّر ثقة طيران الإمارات في عائلة طائرات بوينج عريضة البدن، ونؤكد التزامنا بدعم خطة نموها الاستراتيجية طويلة المدى".

وأعلنت الشركة أنه مع التسليم المتعاقب للطائرات الجديدة، ستحيل الإمارات للشحن الجوي طائرات الشحن القديمة إلى التقاعد، "ما يعزز التزام الناقلة بتشغيل واحد من أحدث الأساطيل وأكثرها كفاءة في الأجواء".

وبهذه الطلبية، ترفع الإمارات للشحن الجوي إجمالي طلبياتها من طائرات 777F إلى 10 طائرات، ومع بدء تسليم طائراتها العشر للركاب من طراز 777-300ER التي يجري تحويلها حالياً إلى طائرات شحن، ستعزز الإمارات للشحن الجوي قدراتها، وسترفع أسطولها إلى 17 طائرة بحلول نهاية عام 2025.