تقرير: دبلوماسي كوري شمالي سابق مقيم في كوبا ينشق إلى كوريا الجنوبية

قال مصدر حكومي كوري جنوبي اليوم الثلاثاء إن دبلوماسي كوري شمالي والذي كان يقيم في كوبا انشق إلى كوريا الجنوبية العام الماضي، وهوالأحدث ضمن عددا متناميا من المنشقين من مجموعة النخبة الكورية الشمالية.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن المصدر قوله إن ري إيل- كيو الذي عمل مستشارا للشؤون السياسية في السفارة الكورية الشمالية في كوبا، دخل كوريا الجنوبية في نوفمبر الماضي مع أسرته.

وجاءت عملية الانشقاق في الوقت الذي كانت تبذل فيه كوريا الجنوبية الجهود لإقامة علاقات دبلوماسية مع كوبا. وفي شباط/فبراير الماضي، أقام البلدان علاقات رسمية في خطوة مفاجئة اعتبرت على نطاق واسع انتكاسة لكوريا الشمالية، التي طالما تفاخرت بعلاقاتها الأخوية مع الدولة الكاريبية.

و "ري إيل-كيو" دبلوماسي مخضرم خدم فترات امتدت لنحو تسع سنوات في كوبا. وبحسب ما ورد تضمنت مهمته الأخيرة منع هافانا من إقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع سول، وفقا لمقابلة نشرتها صحيفة "تشوسون إلبو".

يشار إلى أنه في عام 2023، وصل 196 من المنشقين الكوريين الشماليين إلى كوريا الجنوبية، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف العدد مقارنة بـ 67 في العام السابق، وسط ارتفاع في عدد الانشقاقات بين الدبلوماسيين والمسؤولين التجاريين الكوريين الشماليين، وفقا للبيانات الحكومية.