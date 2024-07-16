إعدام 5 عناصر من حركة الشباب بجنوب الصومال

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نفذت السلطات الصومالية، اليوم الثلاثاء، حكم الإعدام بحق خمسة عناصر من حركة الشباب في مدينة كيسمايو بجنوب البلاد.

ووفق وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نفذت محكمة القوات المسلحة الوطنية لولاية جوبالاند، صباح اليوم، حكم الإعدام بحق 5 من عناصر "مليشيات الخوارج" كانوا أدينو في السابق بجريمة القتل المخطط وتنفيذ الإنفجارات في مدينة كيسمايو.

وقال مدعي عام المحكمة العقيد إسماعيل عبدي علي، إن كل من يرتكب جريمة القتل سيتم تقديمه إلى العدالة لينال جزاء فعلته.

وتعد كيسمايو العاصمة التجارية لجوبالاند، وهو إقليم في جنوبي الصومال لا تزال أجزاء منه خاضعة لسيطرة حركة الشباب.

وجرى طرد حركة الشباب من كيسمايو في عام 2012.

وكان ميناء المدينة مصدرا رئيسيا لإيرادات الحركة من الضرائب وصادرات الفحم والرسوم على الأسلحة وغيرها من الواردات غير القانونية.

ويستخدم الصومال، عبارة "ميليشيا الخوارج" للإشارة إلى حركة الشباب.

وتشن حركة الشباب هجمات للإطاحة بالحكومة الصومالية؛ للاستيلاء على الحكم لتطبيق الشريعة الإسلامية على نحو صارم.