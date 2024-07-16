الشرطة العمانية تعلن مقتل 3 من منفذي الهجوم المسلح على المسجد بمنطقة الوادي الكبير

أعلنت شرطة عمان السلطانية والأجهزة العسكرية والأمنية، إنهاء إجراءات التعامل مع حادثة إطلاق النار التي وقعت مساء أمس الاثنين بمنطقة الوادي الكبير في محافظة مسقط.

وقالت وكالة الأنباء العمانية، مساء الثلاثاء، إن الحادثة أسفرت عن وفاة 5 أشخاص، واستشهاد أحد رجال الشرطة، ووفاة الجناة الثلاثة.

وأشارت إلى أن «الحادث أدى إلى إصابة 28 شخصًا من جنسيات مختلفة، بينهم 4 أشخاص أثناء تأدية واجبهم الوطني من رجال الشرطة ومنتسبي هيئة الدفاع المدني والإسعاف، تم نقلهم إلى المؤسسات الصحية لتلقي العلاج».

وأكدت أن الجهات المعنية تواصل عمليات التحري والبحث والتحقيقات في ملابسات الحادثة.