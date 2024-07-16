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دب يصيب سائحا فرنسيا في شمال إيطاليا

 روما (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 16 يوليه 2024 - 3:30 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 يوليه 2024 - 3:30 م

قالت السلطات المحلية اليوم الثلاثاء، إن دبا أصاب سائحا فرنسيا في إقليم ترينتينو بشمال شرق إيطاليا.

وقد أصيب الرجل (43 عاما) صباح اليوم خلال سيره في منطقة درو، شمال بحيرة جاردا، وتم نقله لمستشفى في مدينة ترينتو القريبة.

وجرى نقل الرجل، الذي أصيب في ذراعيه وساقيه، للمستشفى على متن مروحية. ولم يتم الإعلان عن أن حالته خطيرة.

ويعمل حراس الأحراش على تحديد مكان الدب.

ويشار إلى أن الاحتكاكات بين البشر والدب متكررة الحدوث في ترينتينو. وكان عداء قد لقي حتفه الأسبوع الماضي على يد دبة في المنطقة. ومنذ ذلك الحين، تجدد الجدل بشأن التعايش ما بين الدببة والبشر.

وقد تم مؤخرا التصديق على مسودة قانون للحد من أعداد الدببة في ترينتينو.


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