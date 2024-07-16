ألمانيا تعتزم فرض قوانين أشد صرامة لمنع الاحتجاجات في المطارات

تعتزم الحكومة الألمانية حظر نشطاء المناخ المتشددين والمحتجين الآخرين، من تنظيم احتجاجات خطيرة في المطارات الألمانية عن طريق تشديد قانون أمن الملاحة الألماني.

وبحسب مصادر حكومية، سيناقش مجلس الوزراء غدا الأربعاء مسودة مشروع قانون أعدتها وزيرة الداخلية نانسي فيزر.

يشار إلى أن محور التعديل المزمع، الذي ما زال يتعين أن يوافق عليه مجلس النواب الألماني (بوندستاج)، هو قاعدة جديدة تجعل "اقتحام (المدرج) المتعمد وغير المصرح به" جريمة يعاقب عليها القانون إذا عرقل الأمن أو حركة المرور المدنية.

على سبيل المثال، إذا اجتاز أي شخص سياجا وعرقل الحركة في مدرج سيواجه حكما بالسجن يصل إلى عامين وغرامة. وسيتم فرض عقوبات على محاولات اقتحام مدارج الطيران. وكان القانون قبل ذلك يعاقب بالغرامة فقط في مثل هذه الحالات.

ومن المقرر أن يعاقب القانون الجديد على الدخول المتعمد غير المصرح به إلى هذا الجزء من المطار بالسجن لما يصل إلى خمس سنوات إذا كان شخص يحمل سلاحا أو مادة سامة، أو إذا كانت نيته تسهيل جريمة أخرى أو التستر عليها.