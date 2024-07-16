مصرع 4 أشخاص جراء ارتفاع درجات الحرارة في إيطاليا

لقي 4 أشخاص حتفهم في إيطاليا جراء ارتفاع درجات الحرارة خلال الأسابيع الأخيرة.

وأفادت وسائل إعلام محلية، الثلاثاء، أن 3 أشخاص توفوا في منطقة بولية المطلة على البحر الأدرياتيكي وشخص آخر في العاصمة روما جراء درجات الحرارة المرتفعة، بحسب ما أوردته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأضافت أن الأشخاص جميعهم رجال تتراوح أعمارهم بين 68 و82 عاما.

وأشارت إلى أن معدلات درجات الحرارة تجاوزت الـ40 درجة، خاصة في المدن الجنوبية.

وأمس الاثنين، أعلنت إيطاليا مصرع ثلاثة أشخاص مسنين خلال الأيام الأخيرة لأسباب تتعلق بالحرارة القوية التي تؤثر على البلاد وخاصة وسط الجنوب، في حين من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشدة فى الأيام القادمة.

وستظل درجات الحرارة القصوى - التي تصل أو تتجاوز فى بعض الأماكن 43 درجة - عند مستوى مرتفع خلال معظم شهر يوليو.

وكانت إيطاليا قد أطلقت إنذاراً أحمر، يوم الأحد، فى 11 مدينة على الأقل، بما فى ذلك روما أو فلورنسا أو أنكونا أو بيروجيا أو لاتينا أو بيسكارا أو بولونيا أو فيتربو.