نبه النائب الديمقراطي عن كاليفورنيا آدم شيف إلى احتمال خسارة الحزب لمجلس الشيوخ وفرصة تولي مجلس النواب إذا لم ينسحب الرئيس جو بايدن من سباق الانتخابات الرئاسية، معرباً عن اعتقاده بقدرة نائبته كامالا هاريس في الفوز.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مصادر مطلعة – لم تسمها – قولها، اليوم الثلاثاء، إن شيف، الذي يترشح لمجلس الشيوخ، حذر خلال اجتماع خاص مع متبرعين، يوم السبت، من أن حزبه على الأرجح سيعاني خسائر كبرى في نوفمبر إذا ظل بايدن في صدارة بطاقة الاقتراع.

وأضاف شيف، خلال فعالية جمع التبرعات في نيويورك، أنه إذا ظل بايدن في سباق الرئاسة، لن يخسر أمام الرئيس السابق دونالد ترامب فحسب، بل قد يكون أيضاً عائقا أمام مرشحين ديمقراطيين آخرين لدرجة أن يخسر الحزب على الأرجح مجلس الشيوخ ويفوت فرصة للفوز بالسيطرة على مجلس النواب.

ووفقاً لمصدر مطلع على نسخة من محتوى تسجيلات الفعالية، قال شيف: "أعتقد أنه إذا كان مرشحنا، أعتقد أننا سنخسر. وربما نخسر تماماً مجلس الشيوخ وفرصنا لاستعادة مجلس النواب".

ورفض شيف القول ما إذا كان يعتقد أن بإمكان بايدن تحقيق فوزا كاسحاً، لكنه قال إن نائبة الرئيس كامالا هاريس يمكنها فعل ذلك، مضيفا: "أعتقد أن نائبة الرئيس ستكون رئيسا استثنائيا".