محافظ أسيوط يشيد بتجهيزات وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في معهد جنوب مصر للأورام

أجرى اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، زيارة لمعهد جنوب مصر للأورام التابع لجامعة أسيوط؛ للتعرف على أقسام المستشفى المختلفة، ومتابعة منظومة العمل، وآلية تقديم الخدمة الطبية بالجودة المطلوبة؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، رافقه خلالها الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والدكتور إيهاب زيدان وكيل المعهد.

وحرص "أبو النصر"، على تفقد بعض العيادات وأقسام العلاج المختلفة والأشعة التشخيصية، وأثنى على ما رآه من تقديم خدمة طبية متميزة ومنتظمة للمرضى المترددين عليه، للعلاج من مختلف محافظات الصعيد.

كما حرص المحافظ، على لقاء بعض المرضى والمترددين على المعهد، لمعرفة مدى رضاهم من مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم داخل المعهد، مطمئناً على الخدمات المقدمة له، وتلقي العلاج والرعاية الطبية.

وأشاد بالتجهيزات والخدمات الطبية المتميزة داخل المستشفى التي تقدم خدماتها الطبية لأبناء المحافظة، والمحافظات المجاورة، والذي يعد من أهم مراكز علاج الأورام على مستوى الجمهورية.

ولفت إلى تقديم كامل الدعم للعمل على رفع مستوى كفاءة الخدمات الطبية المقدمة بالمعهد، وتقديم أفضل مستوى للخدمات العلاجية للمرضى.



