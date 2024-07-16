صدر مرسوم أميري كويتي، اليوم الثلاثاء، بتعيين اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح نائبا لرئيس الأركان العامة للجيش.

وفيما يلي نص المرسوم، نقلًا عن وكالة الأنباء الكويتية «كونا»: «مرسوم رقم (120) لسنة 2024 بتعيين نائب لرئيس الأركان العامة للجيش بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م، وعلى القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش والقوانين المعدلة له، وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:

مادة أولى: يعين اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح نائبا لرئيس الأركان العامة للجيش.

مادة ثانية: على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، رئيس مجلس الوزراء أحمد عبدالله الأحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع فهد يوسف سعود الصباح، صدر بقصر السيف في: 8 المحرم 1446 هـ الموافق: 14 يوليو 2024 م.