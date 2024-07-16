كوريا الجنوبية وإسرائيل تناقشان فرص التعاون بمجال التقنيات المتطورة

أعلنت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، عن انطلاق حدث لمناقشة فرص مشاريع البحث والتطوير المشتركة مع إسرائيل في مجال التقنيات المتطورة.

وعُقد يوم الابتكار الكوري- الإسرائيلي، الذي استضافته الوزارة بالاشتراك مع هيئة الابتكار الإسرائيلية، في سيونجنام، جنوب سيئول، لمناقشة مجالات التعاون المحتملة مع الشركات الإسرائيلية.

وركز الحدث بشكل خاص على توسيع التبادلات في صناعات أشباه الموصلات والتنقل الذكي، وذلك حسبما أفادته وكالة أنباء كوريا الجنوبية «يونهاب».

وشاركت في هذا الحدث شركات كورية جنوبية كبرى، بما في ذلك شركة سامسونج للإلكترونيات، وشركة هيونداي موتور، وشركة إل جي إلكترونيكس، إلى جانب شركات أشباه الموصلات الإسرائيلية، مثل كلاسيك للتكنولوجيا، وتراي آي، ونيو فوتونيكس.

وبحسب «يونهاب»، يخطط البلدان لدعم المشاريع التنافسية التي تم تطويرها من خلال الحدث من خلال صناديق البحوث الثنائية.

وارتفع عدد طلبات مشاريع التكنولوجيا المشتركة بين الشركات الكورية الجنوبية والإسرائيلية، والتي وصلت إلى سبعة فقط في عام 2020، إلى 34 في العام الماضي، مما يعكس التعاون الوثيق.

واستثمرت الحكومتان الكورية الجنوبية والإسرائيلية حتى الآن 93 مليون دولار أمريكي في 206 مشاريع منذ عام 2021.