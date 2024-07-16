يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.. مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وذكرت الهيئة- في بيان، اليوم الاثنين- أنه متوقع شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.. كما متوقع رياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأضافت أنه متوقع أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر متوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

- وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر، فهي كما يلي:

المدينة العظمى الصغرى



القاهرة 35 26

العاصمة الإدارية 36 26

6 أكتوبر 36 25

بنهــــا 35 25

دمنهور 34 24

وادي النطرون 34 25

كفر الشيخ 35 24

المنصورة 35 25

الزقازيق 36 26

شبين الكوم 35 25

طنطا 35 25

دمياط 32 25

بورسعيد 34 27

الإسماعيلية 36 26

السويس 37 25

العريش 35 25

رفح 34 24

رأس سدر 39 27

نخل 38 21

كاترين 33 18

الطور 39 29

طابا 37 26

شرم الشيخ 40 31

الإسكندرية 33 24

العلمين 32 23

مطروح 31 24

السلوم 34 23

سيوة 39 25

رأس غارب 39 30

الغردقة 41 30

سفاجا 42 30

مرسى علم 41 31

شلاتين 41 30

حلايب 37 29

أبو رماد 40 29

رأس حدربة 37 28

الفيوم 37 26

بني سويف 38 25

المنيا 39 24

أسيوط 40 25

سوهاج 41 27

قنا 42 29

الأقصر 42 28

أسوان 43 30

الوادى الجديد 42 27

أبوسمبل 43 29

- أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية:

العظمى الصغرى



مكة 42 29

المدينة 44 31

الرياض 44 30

المنامة 40 33

أبوظبى 41 33

الدوحة 44 32

الكويت 48 34

دمشق 37 19

بيروت 31 27

عمان 34 21

القدس 32 21

غزة 32 25

بغداد 44 33

مسقط 35 31

صنعاء 29 16

الخرطوم 38 28

طرابلس 33 24

تونس 35 22

الجزائر 30 23

الرباط 27 16

نواكشوط 28 23

- وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى



أنقرة 33 18

إسطنبول 34 25

إسلام آباد 38 28

نيودلهى 36 29

جاكرتا 34 22

بكين 31 22

كوالالمبور 32 25

طوكيو 28 22

أثينا 37 27

روما 37 19

باريس 24 14

مدريد 33 19

برلين 27 17

لندن 21 13

مونتريال 29 21

موسكو 30 19

نيويورك 35 25

واشنطن 38 26

أديس أبابا 20 13