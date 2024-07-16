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قال وزير النقل في بيرو راؤول بيريز رييس، اليوم الثلاثاء، إن 20 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء سقوط حافلة في واد.

وكانت الحافلة تسير في الطريق من العاصمة ليما إلى منطقة أياكوتشو في الإنديز صباح اليوم عندما سقطت من فوق جرف.

وبحسب تقارير إعلامية، تم نقل 15 مصابا إلى المستشفى.

ولا تستبعد الشرطة احتمال زيادة حصيلة القتلى. وذكرت تقارير أن حوالي 40 شخصا كانوا يستقلون الحافلة.

ولم ترد معلومات في البداية عن سبب الحادث.

وتشهد طرق بيرو الجبلية العديد من حوادث الحافلات. وفي نوفمبر 2023 لقي 23 شخصا حتفهم جراء حادثة حافلة في منطقة جبلية شمال غربي البلاد.

وبحسب وزارة النقل، لقي أكثر من 3000 شخص حتفهم في حوادث طرق في 2023.